Prohíben un raticida por no estar registrado

El uso y comercialización del raticida Rodamil Gel fue prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por no estar registrado, según una norma publicada hoy en el Boletín Oficial La medida, contenida en la Disposición 2721/2018, en la que se explica que a raíz de una denuncia el producto “Rodamil Gel. Control de Roedores. Composición Brodifacoum 0.01 gr. Inerte y colorantes c.s.p. 100 gr.", la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) verificó que el producto no se encuentra registrado en el Departamento de Uso Doméstico.Asimismo, se constató que en el rótulo no figuran los datos del elaborador del producto, por lo que el organismo resolvió "prohibir el uso y comercialización" de toda la partida.