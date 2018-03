Francisco destacó la labor de la policía en la previa de las celebraciones por Pascua

El papa Francisco agradeció hoy al cuerpo de policía del Vaticano que "se sacrifica" para custodiarlo a él y a la gente "para que no haya cualquier loco que cause una tragedia", al referirse a la seguridad de la Santa Sede en la previa de las celebraciones por Pascua."Esta gente se sacrifica para custodiar al Papa pero también en custodiar a la gente, para que no haya cualquier loco que cause una tragedia y arruine tantas familias"; aseguró el Pontífice este lunes en una audiencia con el cuerpo policial vaticano."A mí me da un poco de tristeza cuando salgo y ustedes están trabajando. Pienso que deben estar en sus casas, con los suyos", agregó Jorge Bergoglio durante el encuentro en la sala Clementina del Vaticano, en una poco común referencia a los efectivos que se encargan de custodiarlo dentro y fuera del Estado más pequeño del mundo.