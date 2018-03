“Bustos negó todo y dijo que era inocente”, dijo el titular de la Asociación de Árbitros

Creen que los abusos en Independiente son parte de una red que puede llegar a otros clubes https://t.co/TGONHr6sE9 pic.twitter.com/QJ4q4gywQP — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 23 de marzo de 2018

El comunicado de la Asociación Argentina de Arbitros:

“Hablé con él ayer, se encontraba muy preocupado, negó todo, me dijo que era inocente. No tengo por qué no creerle, que la Justicia avance”, indicó el ex réferi, hoy secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros en declaraciones a TNT Sports.“Tengo la información de que la Justicia cuenta con muchos datos que pueden servir para esclarecer y por eso hay que ser cautos y precavidos porque todavía no hay un culpable”, sentenció.Por otro lado, afirmó que “esta situación genera escozor". "Esperemos que Martín (Bustos) no tenga nada que ver, que la Justicia actúe rápido para aclarar todo y que los culpables de este caso sensible, por los chicos, se aclare”, cerró.