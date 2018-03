Denuncian un "vacío legal" en licencias por maternidad en caso de bebés prematuros

Organizaciones y especialistas pidieron extender las licencias por maternidad en los casos de los bebés prematuros que demandan más tiempo de hospitalización y cuidados ambulatorios, una dedicación que -según explican- exige superar los 90 días que otorga la regulación actual."En este momento hay un vacío legal, a veces los chicos están hasta 120 días en neonatología por operaciones y otras afecciones, y se te termina la licencia y no tenés tiempo para pasar con el bebé", aseguró a Télam la presidenta de la Asociación Argentina de Padres de Niños Prematuros (Apaprem), Andrea Dolce.Según Dolce es necesario modificar la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 a fin de ampliar la licencia por maternidad en nacimientos prematuros, ya que la norma establece que "en caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días".En la legislación actual se puede solicitar un período de excedencia, es decir, la extensión de la licencia por un período de entre tres y seis meses, pero la trabajadora no percibe remuneración ni asignación alguna.