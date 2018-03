Se registran tres denuncias de acoso callejero por semana

Estos 41 casos representan casi la mitad de todas las denuncias realizadas durante 2017, cuando se registraron 104, según la estadística brindada a Télam por el Ministerio Público Fiscal porteño, desde donde alertaron que "éste es un registro de casos ingresados, lo que no implica que todos hayan derivado en una causa".El acoso sexual en espacios públicos es para la ley porteña una contravención desde diciembre de 2016 cuando fue aprobado por la Legislatura.La estadística muestra que en enero de 2017 -cuando se publicó en el Boletín oficial la Ley 5.742 que se conoce como de acoso callejero- no hubo ninguna denuncia, al igual que el mes posterior; en marzo y abril se registró una cada mes y en mayo la cifra creció llegando a 15 denuncias en junio, mes en el que se realiza desde 2015 la marcha de #NiUnaMenos.En julio de 2017 las denuncias vuelven a 6 pero, ya a partir de agosto se mantiene una cifra que oscila entre 11 y 19 mensuales hasta hoy.La Ley 5.742 fue sancionada el 7 de diciembre de 2017 y establece como objeto "prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, identidad y/o orientación sexual".La norma define como "acoso sexual en espacios públicos o de acceso público a las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas (..)".Concretamente el acoso se manifiesta en acciones como "comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo; fotografías y grabaciones no consentidas; contacto físico indebido u no consentido; persecución o arrinconamiento; masturbación o exhibicionismo, y gestos obscenos u otras expresiones".La norma estableció la incorporación al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Artículo 65 Bis del capítulo IV con esta definición de acoso sexual en espacio publico y fijó como pena pena "dos a diez días de trabajo de utilidad pública y multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos”.A nivel nacional, la Cámara de Diputados de la Nación devolvió el miércoles a comisión el proyecto que penaliza el acoso sexual callejero por la falta de acuerdo en el texto definitivo.Esa iniciativa establece multas que pueden ir desde los 3.000 hasta los 20.000 pesos y, en caso de que las víctimas sean menores de 18 años o el autor del acoso un funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria, la sanción pecuniaria tendría un rango de 5.000 a 30.000 pesos.