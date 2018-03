El financiamiento de proyectos, una de las claves para los emprendedores

Tu conocimiento crece, tu emprendimiento tambin <3#AcademiaBA Emprende ❤✨

El auditorio de UCEMA, ubicado en el microcentro porteño, fue el escenario donde se desarrolló una jornada donde varios expositores, del ámbito público como privado ofrecieron sus conocimientos sobre los diferentes modos de gestionar financiamiento desde la órbita estatal y privada , los aspectos legales, el armados de las presentaciones, y cómo encarar las rondas de inversión.Entre los programas para el sector, el Ministerio de Producción porteño presentó el Fondo Semilla, que brinda préstamos de hasta 250.000 pesos a aquellos que tienen una idea y quieren convertirla en un emprendimiento. Todos los requisitos pueden encontrarse en la página www.produccion.gob.ar/programas/fondo-semilla Agustin Pereyra Iraola, responsable de financiamiento en la Dirección General de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el objetivo de “brindar educación a los emprendedores para que de esa manera ellos puedan conocer las diferentes opciones de financiamiento tanto públicas como privadas, si bien hay un gran cúmulo de información a veces no se capta lo que para cada uno es conveniente, y hoy el crecimiento del ecosistema emprendedor es exponencial, por lo que me parece fundamental difundir y generar herramientas como lo es este taller”.Fernando Johann, ingeniero en Materiales, emprendedor y docente por vocación, especialista en comunicación escénica y conferencias comerciales y técnicas explicó a los asistentes los diversos modos de realizar presentaciones a la hora de pesquisar inversores, de una manera clara y didáctica invitó a pensar las maneras de maximizar y optimizar una presentación. "El emprendurismo argentino ha recorrido ya 18 años, otros países de Latinoamérica vienen hace menos tiempo con esto. En nuestro país hemos conseguido muchas cosas que hoy se consideran básicas y una de ellas es la ley de emprendedores sancionada en 2016. Cuando comencé allá por el 2007 -recuerda Johann-, estas cosas tenían otro ámbito, tenían otro nivel de inversión pública y otro nivel de formalidad. Hoy festejo y celebro que existan estas oportunidades, que estén abiertas y que por ejemplo por el solo hecho de estar suscripto a una lista de correo a uno le lleguen diferentes oportunidades de capacitación”.Entre los asistentes Víctor de 30 años, explicó que tiene un proyecto de E-commerce, el joven indicó: “Hoy participo de esta jornada para conocer un poco más sobre como es el tema de las inversiones. Este año comencé algunos talleres de capacitación, del Gobierno de la Ciudad y en la localidad de Vicente López, lo positivo de esto es que ayudan a orientar para hacer más fácil el camino del emprendedor”.Otro de los presentes, Luciano de 28 años, expresó que comenzó a indagar sobre el mundo emprendedor porque tiene ganas de salir del trabajo en relación de dependencia. “Yo aun no tengo un proyecto definido, y estoy comenzando a capacitarme en los distintos programas que se están brindando”. conlcuyó.