Investigan el desarrollo de Alzheimer en pacientes adultos con Síndrome de Down

El doctor Ezequiel Surace, Investigador Adjunto del CONICET a cargo del estudio, explicó a Télam que esta nueva rama de investigación surge a partir del aumento de la expectativa de vida en personas con Síndrome de Down, que según el especialista “durante muchos años se consideró una enfermedad pediátrica”.En los últimos 80 años las personas con Síndrome de Down cuadruplicaron su esperanza de vida. Mientras que a principio de siglo XX las personas con trisomía del par 21 vivía en promedio 14 años, y en la década del '80 ese número se elevó a 25, las mejoras en el tratamiento médico, el cuidado, y también los avances en la inclusión social, hicieron que la expectativa de vida subiera exponencialmente, ubicándose hoy entre los 60 y 70 años.“Con este aumento de la expectativa de vida, se empezó a ver que las personas con Síndrome de Down tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer”, explicó Surace, lo que motivó recientes estudios sobre cuáles pueden ser los factores que representan mayor riesgo.Si bien el Alzheimer suele ser una enfermedad de la adultez, en personas con Síndrome de Down el riesgo comienza a aumentar a partir de los 40 a 45 años.La participación en esta investigación es voluntaria, para personas de 18 a 60 años de edad, a las que se les realiza un estudio anual durante tres años que incluye pruebas neuropsicológicas que evalúan el estado neurocognitivo del paciente, extracción de sangre y diagnóstico por imágenes (una resonancia magnética y una tomografía).Para quienes sean del interior se costea el pasaje y hospedaje para el participante y un acompañante durante tres días, que es lo que requiere el estudio. Quienes quieran participar deben escribir a proyectosd@fleni.org.ar.