Teatro inclusivo: la compañía “Las Ilusiones” trabaja en la integración de actores con Síndrome de Down

"El teatro para mí no es un juego, es un trabajo", afirma Pedro Molina (32 años), uno de los más de 300 actores con Síndrome de Down que integran la compañía de teatro inclusivo "Las Ilusiones", que funciona desde 2009 bajo la dirección de Juan Ignacio Acosta. "Además de hacer producciones artísticas, lo que busca es generar trabajo", explicó a Télam Juan Ignacio Acosta. A su lado, Molina lo reafirma al expresar que "quiero sentirlo como un trabajo donde voy a cobrar mi parte".Todos los actores que participan en las producciones de "Las Ilusiones" (que trabajan sobre textos clásicos universales y también piezas argentinas) son remunerados por su tarea. "El arte muchas veces es visto como un hobby, un pasatiempo, y no se considera un trabajo" -explica el director de la compañía- "cuando los artistas tienen alguna discapacidad, la lucha es doble".Leandro López Padrós (25 años) se suma a la conversación con Télam para expresar sus sensaciones al estar sobre un escenario frente al público. "Al principio tenía miedo, pero lo superé hasta que hice mi primera obra, Jettatore", expresó el joven que además trabaja en la empresa de catering "Los Perejiles", como parte de un programa de inclusión laboral para personas con Síndrome de Down."Vergüenza como para taparme la cara, jamás", se anima su compañero Pedro. "Nacho" Acosta destaca la necesidad de expresarse y comunicarse por parte de los chicos que llegan a la compañía, ya que "a veces en personas con discapacidad mental siempre se escucha en primer lugar la voz de los padres".Muchos de ellos llegan atraídos por la televisión, como Molina, que al ver las series producidas por Adrián Suar se dijo a sí mismo "si esos son tan buenos, ¿por qué yo no? Alguna vez quiero llegar ahí"."Yo libero mi personalidad, me salgo, es como que siento alas" -expresó Pedro- "cada aplauso nos brinda afecto, amor, y me hace sentir como un actor más".A pesar del profesionalismo con el que todos encaran el trabajo artístico, la relación entre ellos trasciende lo profesional. "Mi pasión es actuar y quiero sacar lo mejor de mí, y mostrarle a Juan lo que soy capaz de hacer por él y por mí (…) conocerlo a él me cambió la vida", afirma Molina."No, vos me la cambiaste a mí, Pedro", devuelve el director.