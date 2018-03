"Más del 70% de las personas con Síndrome de Down en edad de trabajar no tienen empleo"

En el marco de las actividades por la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down, la Asociación preparó una serie de acciones de difusión: "Es muy necesario que la sociedad en general conozca más de qué se trata, las posibilidades que tienen, no todo lo que no pueden sino todo lo que pueden hacer, que es muchísimo", aseguró Varela.