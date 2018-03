Más del 70% de las personas con Síndrome de Down en edad laboral no tienen empleo

Marcelo Varela, presidente de la Asociacin Sndrome de Down de la Repblica Argentina (Asdra)

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) informó que más del 70% de las personas con esta condición que están en edad de trabajar no tienen empleo, y que ello se debe a la falta de información, capacitación y de apertura de las empresas.Un estudio de la consultora Adecco del año pasado indica que solo 3 de cada 10 empresas toman a personas con discapacidad; sin tener en cuenta las miles de personas que aun no cuentan con certificado de discapacidad en los niveles bajos, que no forman parte de las estadísticas.Como parte de las actividades por la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down, Asdra realizará hasta el viernes una campaña de difusión con el objetivo de lograr apoyo de la sociedad y el Estado."Las personas con Síndrome de Down pueden trabajar igual que cualquier otra, lo que necesitan son oportunidades", aseguró a Télam Marcelo Varela, presidente de la asociación que nuclea a familiares de personas con síndrome de Down.