La UTN Buenos Aires organizó una colación de grado exclusiva para ingenieras

Foto: Gentileza UTN

Por primera vez en su historia la UTN Buenos Aires organizó el jueves 15 una colación de grado exclusivamente de mujeres. El encuentro, comenzó con las palabras de la graduada y emprendedora tecnológica, María Laura Orfanó, quien brindó a las flamantes profesionales un discurso motivador: “Mostremos con el ejemplo un camino de libertad y apertura de ideas; de equidad, de demostrar que nadie es mejor que nadie, pero sí que podemos hacer las cosas de una forma diferente. Que podemos ser ingenieras y madres; líderes y esposas; científicas y jefas, y trabajar a la par de cualquier profesional otorgando quizás por naturaleza un mayor desarrollo de nuestras habilidades blandas innatas, esas que potencian los grupos y acercan a las personas pero no las confrontan”, concluyó.Luego Susana Santana, Directora del Departamento de Ingeniería Química, recordó que en la actualidad, en la Facultad el 20 por ciento del alumnado está conformado por mujeres: “El doble que hace 10 años, y muchísimo más que hace 40, cuando yo ingresé”.Y agregó: “Las mujeres ya hemos demostrado que no hay campo disciplinar en el que no podamos desarrollarnos”. @fotoW@Para finalizar, el Decano de la Facultad, el Ing. Guillermo Oliveto, tomó juramento a las 26 graduadas y se les entregó posteriormente su título de grado.