Escolaridad pública, temprana y comida saludable: ejes del éxito de la educación japonesa

Una vez terminado el jardín los chicos tienen nueve años de escolaridad obligatoria hasta los 15 -seis de primaria y tres de secundaria- y otros tres de secundaria superior que, pese a no ser obligatorios, lo completa más del 99 por ciento de los alumnos."Lo más importante son la escuela primaria y el jardín infantil. Allí se enseña mucho y se ofrece comida con el aporte nutritivo adecuado y cuya calidad, muchas veces, los niños no pueden tenerla en sus casas", dijo a Télam Chizuru Ushida, doctora en Educación y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tokyo, en una visita reciente a Argentina.Aunque hay escuelas privadas, el 99% de los chicos recibe educación primaria pública y el 93% en el nivel secundario, mientras que el 56,8% de los jóvenes que se gradúan siguen luego una carrera universitaria.En Japón "casi todos los niños van a las escuelas públicas y se ha mantenido una calidad casi idéntica entre las del centro de una ciudad como las del campo", dijo Ushida, para quien el hecho de que la educación estatal sea mejor que la privada es "una garantía de igualdad"."Incluso en las áreas más suburbanas, los gobiernos municipales tienen una lista de los niños con su edad y su dirección y, en caso de que se ausenten del colegio, un representante o el mismo maestro visita la casa del alumno para saber por qué faltó", explicó Chizuru.Pese a que el plan educativo japonés no dista mucho del argentino -tienen un docente por clase en primaria y se les enseña las asignaturas clásicas con métodos de evaluación semejantes-, los resultados son muy distintos.