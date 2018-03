Seis de cada diez argentinos están a favor de la despenalización del aborto

El 70 por ciento de los encuestados considera como "muy" o "bastante importante" que el Congreso debata los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo, y la mitad evalúa que los legisladores "deben priorizar los derechos de las mujeres por sobre otros argumentos" a la hora de votar.“Mucho se ha hablado sobre si la sociedad está o no preparada para debatir sobre el aborto y estas opiniones son contundentes”, señaló a Télam Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.Para la abogada especializada en derechos humanos, los resultados muestran también que “hay más información y conocimiento sobre el tema”, para lo cual fue “absolutamente beneficioso” que “el presidente (Mauricio Macri) lo ponga en agenda, sumado a la movilización de las organizaciones” que integran la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.“Esta coyuntura política tan favorable hace que el tema se empiece a debatir en todos lados, y en ese sentido es muy similar a lo que pasó con el matrimonio igualitario, que no estaba en la agenda pública y la decisión de habilitar el debate adoptada por el ex presidente (Néstor) Kirchner hizo que la gente se informe y se informe bien”, dijo.Si se comparan estos datos con los de una encuesta similar realizada hace cuatro años por la organización, “los resultados son absolutamente diferentes”, en un sentido "beneficioso y alentador" para la despenalización del aborto.