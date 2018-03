Carlos Paz proyecta expropiar terrenos de la Aerosilla, un ícono del turismo cordobés

La comuna de Villa Carlos Paz anunció la decisión de expropiar 34 de las 105 hectáreas pertenecientes al Complejo Aerosilla, que en 2015 festejó sus 60 años y es una de las más antiguas de Sudamérica. La empresa propietaria anticipó que recurrirá a la Justicia y planteó que tal iniciativa no es posible "por tratarse de un área protegida", según aseguró su presidente, Eduardo Nicolier.El proyecto ya ingresó al Concejo de Representantes y plantea que para esa compra se hará uso del fondo municipal, que se alimenta de un adicional del 2% que pagan los vecinos con las tasas municipales, con el fin de expropiar las laderas de las montañas que están en manos de privados y evitar que sean urbanizadas, para mantenerlas como espacio de forestación natural.El proyecto contempla la expropiación de áreas del monte, pero también un amplio salón de fiestas que se terminó de edificar en 2012 y que, los dueños del complejo no pudieron utilizar, ya que el municipio nunca lo habilitó. La pretensión no incluye el área de la aerosilla como tal.