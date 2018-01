Consejos para alquilar por Internet y no ser estafado por promociones engañosas

Vas a alquilar un depto o una casa para las vacaciones? Mir 👇📺 los consejos de Ezequiel, nuestro experto en seguridad de la informacin. pic.twitter.com/4dIoOMnun5 Min. Justicia y DDHH (@jusgobar) 12 de enero de 2018

Las recomendaciones de Andrés Armentia, consejero regional por Buenos Aires de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (Fehgra):• Los riesgos de hospedarse en lugares no habilitados son muchos y algunos muy graves. Es posible que llegar y el lugar no exista, o que no tenga los servicios que prometieron.• Se trata de lugares que no tienen seguros, entonces si pasa algo, no se puede hacer algún reclamo.• El riesgo de alquilar lugares no habilitados se traslada también a los inquilinos y dueños, no se sabe a quién está abriendo uno las puertas de su casa porque no hay registro de pasajeros.• Hay seguridad en hoteles o posadas registrados, identificados con un permiso para tal fin en la puerta o si desean alquilar casas o departamentos hacerlo a través de inmobiliarias que responden por los inmuebles.Los consejos legales de " Derecho en Zapatillas ":• La lista de alojamientos registrados se debe solicitar en los entes de Turismo locales, y se debe tratar de ver que estos tengan referencias.• Las inmobiliarias cobran un poco más, pero como contrapartida hay un lugar, una dirección a donde ir.• Siempre hay que tener una copia del contrato, aunque sea por mail, y las transferencias deben hacerse por banco y no por pago fácil o ese tipo de plataformas.• Es fundamental que se regularice la actividad: es necesario que haya una ley que ordene un registro de los lugares para hospedarse en todo el país, donde la gente pueda confirmar cada vez que alquila un inmueble.