Recomendaciones para realizar actividad física y evitar los efectos del calor

Consejos para realizar actividades físicas y entrenamiento de forma segura en verano

El equipo de profesionales del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas, a cargo de Jorge Franchella, elaboró una serie de consejos para realizar actividades físicas y entrenamiento de forma segura en verano, y evitar los efectos de las altas temperaturas y de los rayos ultravioletas.• Mantenerse hidratado. Tomar líquidos antes, durante y después del ejercicio. Deben ingerirse alrededor de 120 a 150 ml de líquido cada 15 a 20 minutos aproximadamente. El mecanismo de la sed es un signo tardío de falta de líquido en el cuerpo.• Permanecer en lugares frescos y de mañana temprano o al caer el sol. Con respecto a las plazas, teniendo en cuenta que la mayoría son de cemento, conviene realizar deportes acuáticos, donde el cuerpo pierde 25 veces más calor.• En cuanto a la vestimenta, durante los días de calor es preferible usar ropa liviana, de colores claros y telas que retengan la humedad, no es bueno salir sin remera y no se debe olvidar la protección de la piel ante los rayos nocivos del sol.• La cantidad e intensidad de entrenamiento deben incrementarse en forma progresiva: primero se aumenta la frecuencia semanal, luego el volumen y finalmente, la intensidad. Esto debe estar regulado y con objetivos posibles según las particularidades de cada persona, que no impliquen riesgos para la salud.