Cómo reconocer y ayudar a un jugador compulsivo

¿Qué es el juego compulsivo?

¿Cómo reconocer a un jugador compulsivo?

¿Cómo ayudarlo?

¿Dónde buscar ayuda para un jugador compulsivo?

• El juego compulsivo, juego patológico o ludopatía, es una enfermedad difícil de detectar.• Es un trastorno de la personalidad, donde la persona no puede controlar su relación con el juego y apuesta cada vez más y con mayor frecuencia.• Está obsesionado con jugar y conseguir dinero para seguir jugando.• Necesita aumentar cada vez más sus apuestas para conseguir la euforia deseada.• Se comporta intranquilo o irritable cuando no puede jugar.• Pierde dinero constantemente jugando, pero regresa al día siguiente a intentar recuperarlo.• No criticarlo. Intentar plantearle que necesita ayuda.• Es fundamental que la familia o los amigos lo acompañen en el proceso terapéutico, ayudándolo a comprender y asumir el problema como propio, pero sin sobreprotegerlo.El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece la línea 0800-444-4000, una red de atención gratuita, de prevención y asistencia para los jugadores compulsivos y sus familias. Se puede llamar de lunes a viernes de 9 a 20, o consultar en los centros de atención.