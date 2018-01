Piden tomar precauciones ante una ola de calor

PRONSTICO La AIC pronostica que el lunes la mxima llegara a 42. Coincide con las previsiones internacionales. Cmo protegerse de los golpes de calor. https://t.co/KgFmbGvRTL pic.twitter.com/L8Zn56agKh — LMNeuqun (@LMNeuquen) 4 de enero de 2018

"Temperatura corporal elevada, aceleración del pulso, dolor de cabeza, piel enrojecida, caliente y seca (sin sudor), mareos y náuseas" son algunos de los síntomas que podrían indicar un golpe de calor, advirtió la cartera sanitaria, que recomendó "solicitar ayuda médica inmediata, llevar al afectado a un lugar fresco y enfriarle el cuerpo con agua".Si bien cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, los más vulnerables son los bebés, los niños pequeños, los mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y diabetes.Además, se aconsejó consumir abundante líquido a lo largo del día para evitar la deshidratación, incluso aunque no se tenga sensación de sed: "Es preferible la hidratación con agua fresca y no ingerir bebidas alcohólicas o con cafeína (gaseosas, té, café). Para los bebés, es muy favorable aumentar la frecuencia de la lactancia materna", detallaron.Asimismo, explicaron que para protegerse del sol "es fundamental no exponerse entre las 10 y las 16", mientras que durante el resto de la jornada "deben utilizarse cremas protectoras, gorras o pañuelos para resguardar cabeza, ojos y orejas, así como ropa clara y fresca".