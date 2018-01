Convocan a un evento multidisciplinario sobre el cáncer de páncreas

Tercera edicin del Innovation Kick-Off

Un grupo multidisciplinario de 80 profesionales millennials y seniors, trabajarán durante 3 días en Buenos Aires del 13 al 16 de Abril de 2018 para debatir los avances en el estudio y el tratamiento del cáncer de páncreas. El encuentro culminará con una jornada abierta al público. La inscripción se encuentra abierta en http://www.pancreasiko.com/ Uno de los objetivos de este encuentro es la búsqueda del desarrollo nuevas estrategias tecnológicas y prototipos para el tratamiento del adenocarcinoma ductal de páncreas. El evento será precedido por un seminario de inducción de 20 horas y se enfocará en cuatro temáticas: detección precoz, cirugía de páncreas, dispositivos post-quirúrgicos y tratamientos.“La expectativa es promover una vez más el modelo Innovation Kick-Off – (IKO), creado y registrado por Emprear, indica el Director de los Centros de Innovación de Emprear, Ignacio Perversi, en esta oportunidad, 80 profesionales millennials y senior de las disciplinas más diversas: médicos clínicos, cirujanos, biólogos, bioquímicos, nanotecnólogos, ingenieros en software, tecnólogos y emprendedores, entre otros, se reunirán a co-crear durante tres días, con el apoyo de mentores y el adecuado equipamiento de soporte, para proponer soluciones en cuatro temáticas relativas al cancer de páncreas: detección precoz, cirugía de páncreas, dispositivos post-quirúrgicos y tratamientos”.Por su parte Guillermo Morro, CEO de Weinvent Innovation Lab., empresa co-organizadora del evento, agrega: “Las mejores ideas a menudo no surgen de una sola persona, son el resultado de la co-creación. El hackathon es uno de los formatos que utilizamos para hacer innovación abierta. Las mejores MVPs (producto mínimos viables) construidos durante el hackathon podrán continuar con la etapa de incubación en Weinvent y recibir inversión privada, si logramos alinear las expectativas de cada parte.“El adenocarcinoma ductal de páncreas, explica el doctor Lisandro Alle (MN 111097) especialista en cirugía digestiva del Hospital de Clínicas. es una enfermedad de muy mal pronóstico, debido a su diagnostico tardío. Si bien hubieron mejoras en los últimos años, los diferentes tratamientos no han logrado disminuir significativamente su alta tasa de mortalidad. El desafío actual para combatir esta enfermedad es el diagnóstico precoz”.En tanto el doctor Mario Nahmod (MN 106253) especialista en cirugía digestiva del Hospital de Clínicas destacó la importancia de este tipo de jornadas para ampliar los horizontes del conocimiento. “El hackathon es un formato multidisciplinario de co-creación que supone un abordaje eficaz para alcanzar soluciones no convencionales, incluso en el terreno de la salud. Estas ideas innovadoras en el terreno de las ciencias médicas, pueden devenir en prototipos, patentes y hasta nuevas compañías en el mediano plazo y afectar positivamente a millones de personas”.Los especialistas hacen hincapié en la importancia de la detección precoz como el paso fundamental hacia un tratamiento con mejores resultados.“Nuestro equipo -dice el doctor Roberto De Anton (MN 109231) especialista en cirugía digestiva del Hospital de Clínicas- está trabajando en el desarrollo de estrategias de diagnóstico precoz para detectar a tiempo el adenocarcinoma ductal de páncreas, intentando de esta forma cambiar el curso sombrío de esta enfermedad”.