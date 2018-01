Se incendió un negocio de cotillón del barrio de Once

El incendio desatado hoy en un negocio de cotillón de la zona comercial porteña conocida como Once no causó daños personales y fue controlado por los Bomberos, que aún trabajan con un hidroelevador en el lugar, donde se observa una columna de humo gris, según pudo constatar Télam."El incendio está controlado y no hay heridos", dijo una fuente policial en el cruce de las calles Lavalle y Pasteur, donde ocurrió el siniestro y la circulación de vehículos permanece cortada en las cuadras de esa zona, según fuentes de tránsito de Ciudad.Decenas de personas de un edificio vecino al local incendiado debieron ser evacuadas debido a que el fuego se propagó al primer piso de ese predio de oficinas y negocios, informaron a Télam las personas que permanecía en la calle.