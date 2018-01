El padre de la médica que murió tras caer del parapente cuestionó a la fiscal

Juan José Vargas, el padre de la joven médica que murió tras caer de un parapente en Tucumán, cuestionó hoy el trabajo de la fiscal que investiga la tragedia, denunció la falta de control sobre la actividad por parte del gobierno provincial y calificó el accidente de su hija como “homicidio culposo”.“El instructor es una víctima más de este sistema perverso que tiene el dueño del club en complicidad con el gobierno, ya que no cumple con las normas de seguridad, las horas de vuelo que deben tener y nadie los controla”, explicó en declaraciones a la TN el padre de Natalia Vargas, de 28 años, que murió el último viernes tras caer de un parapente.Por lo que le ocurrió a su hija, el hombre aseguró que fue “una cadena de ineficiencia y corrupción sólo con el fin de recaudar dinero”, denunció que “la justicia no hace nada” y cuestionó en particular el trabajo de la fiscal Mariana Rivadeneira que “nunca fue al lugar” del accidente.