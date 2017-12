Misa en la Catedral porteña en homenaje a las víctimas de Cromañón

Sobrevivientes y familiares de vctimas de Cromaon participaron de una misa en la Catedral

Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón participaron esta tarde de una misa en la Catedral Metropolitana y por la noche realizarán distintos homenajes a los 194 muertos, a 13 años del trágico incendio del boliche del barrio porteño de Once.Al finalizar la celebración religiosa, la integrante de la organización Familias por la Vida, Nilda Gómez, dijo que "por primera vez este año vamos a encender las velitas en el boliche, y esto tiene que ver con reclamar ese espacio en el que están marcadas las manos de nuestros chicos, y por eso no hay que cuidarlo y preservarlo para no perderlo"."Podríamos haber elegido justicia por mano propia pero elegimos justicia por derecho; y esto tiene sabor a poco, pero es lo que nos dieron los tribunales", reflexionó Nilda, madre de una de las víctimas.Gómez sostuvo que "se reformó la ley de ejecución penal para que en algunos delitos graves se cumpla el total de la condena, pero en la mayoría de los casos no pasa".