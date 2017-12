Avanza el desarrollo de un medicamento para la conjuntivitis viral creado en la Argentina

A partir de una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se desarrolló en el país un novedoso compuesto para atacar el virus que causa la conjuntivitis viral, que luego de su etapa de síntesis en laboratorio está avanzando hacia la producción a mayor escala para su testeo en animales, con la asistencia del INTI.En la actualidad esta enfermedad altamente contagiosa no cuenta con ninguna medicación que pueda tratarla. “Generalmente lo que se indica en estos casos son tratamientos con corticoides para disminuir la inflamación, y la ventaja que tendría este compuesto es evitar su uso”, explicó desde el INTI-Química Lucía Gandolfi Donadío.Los corticoides no atacan el virus que causa la conjuntivitis, sino que sólo se prescriben para la inflamación. En cambio, se observó que esta nueva molécula sintetizada por primera vez en un laboratorio por un grupo de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA tiene propiedades antivirales.La siguiente etapa luego de las pruebas in vitro son estudios en un modelo animal, para lo que el INTI colabora en la producción a escala: “Nuestro rol fue el de desarrollar un proceso que permitiera obtener esta droga en mayor cantidad que el proceso desarrollado en el laboratorio de la UBA”, comentó Donadío.La siguiente fase antes de que la sustancia pueda ser aprobaba como medicamento serán los ensayos clínicos, es decir, estudios en personas. “Nuestro trabajo consistió en estudiar en detalle todas las variables críticas involucradas en el proceso, porque muchas veces algo que se puede hacer en baja escala no puede llevarse a cabo en escalas más grandes, que son las que se utilizan después para producción”, concluyó la especialista.