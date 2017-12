Trasladan un avión Hércules para instalarlo en un monumento en recuerdo de Malvinas

El avin desplazndose por la ruta 3

La carga del Hrcules en el carretn

El lugar donde va a ser emplazado el avin

Después de cinco años de tratativas, los Veteranos de Guerra del partido bonaerense de Pilar, con la ayuda del Municipio, organizaron un operativo para instalar un avión Hércules en el monumento que recuerda al comodoro Hugo César Meisner, un pilarense caído durante la Guerra de Malvinas como tripulante de un avión Hércules C 130. La nave que mide 30 metros de largo, 7 de ancho y 5 de alto, está llegando desde la base aérea de Tandil por la ruta 3 y recorre los 378 kilómetros en un carretón y a muy baja velocidad.El avión va a ser instalada en el espacio que representa una réplica del Cementerio Darwin levantado en homenaje a los caídos durante la guerra de Malvinas, entre ellos el mismo Meisner. En paralelo también llegará al distrito un avión Mirage. El Hércules será restaurada y se convertirá en un microcine en el que se proyectarán películas y documentales relacionados con el conflicto bélico.Por eso el proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente que aportará el equipamiento necesario para desarrollar esta actividad.El ex combatiente Carlos Felizzola definió así la iniciativa: “Hace 5 años que estamos con este proyecto. Es muy significativo porque no tiene precedentes. Hasta el momento no teníamos representatividad de la Fuerza Aérea en nuestro Cenotafio y ahora contar con semejante avión nos llena de orgullo. Además, la llegada de un emblema de la aviación como es el Mirage es un lujo”.En tanto, el Secretario de Gobierno de PIlar, Diego Ranielli, expresó: “Hoy iniciamos el proceso de revalorización de un capítulo fundamental de la historia argentina y del espacio que contamos en Pilar para honrarlo”. Los responsables del operativo informaron que las dos naves llegarán a Pilar en los próximos días.Los 378 km se recorrerán a bordo de un carretón y demandará 7 días ya que las condiciones ameritan realizarlo en muy baja velocidad teniendo en cuenta que se trata de una nave que mide 30 metros de largo, 7 de ancho y 5 de alto.Para el traslado fue necesario realizar parte del desarme de la nave. Para estas tareas, viajó especialmente personal de la base aérea de El Palomar. Allí también están restaurando el avión Mirage que también llegará al monumento en homenaje al conflicto.