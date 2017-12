Apagón eléctrico en Disney: cientos de turistas fueron evacuados de los juegos

Apagn elctrico en Disney: cientos de turistas fueron evacuados de los juegos

La falla en uno de los transformadores del parque ocasionó un apagón eléctrico a las 11 a.m. en Toontown y Fantasyland que obligaron a evacuar a los turistas, informó un portavoz, quien también indicó que no habrá reembolsos.El apagón ocurrió en uno de los días más ocupados, ya que muchas familias disfrutan de sus vacaciones navideñas.Si bien aún no se sabe cuándo volverán a funcionar la totalidad de las atracciones, la mayoría ya se encuentran funcionando y el acceso al parque ya está habilitado.