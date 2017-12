El gobierno bonaerense afirma que no habrá cesantías docentes y que los sindicatos conocían cambios en suplencias

El gobierno bonaerense rechazó este martes que se vaya a dejar cesantes a docentes sin título habilitante, y señaló que los cambios en la toma de cargos "estaban previstos desde la paritaria 2017".La decisión, que prevé la aplicación de dos artículos del Estatuto del Docente que no se ponían en práctica desde el 2004, fue muy cuestionada por el Frente de Unidad Docente (FUD) que calificó a la medida de "unilateral" y señaló que "aplicar o no una norma estatutaria no es un acuerdo de cogestión".La semana pasada se conoció que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) trabajaba en un proyecto para apartar de sus cargos a los docentes que dictan clases como suplentes o provisionales y no tengan un título habilitante ni estén estudiando un profesorado vinculado a la materia que enseñan.