"Voltios", el libro que analiza e investiga la crisis energética en Argentina

En diciembre de 2013 una ola de calor dejó sin energía a casi doce millones de personas, puntapié que dio inicio al libro de editorial Planeta que analiza e investiga la crisis energética en Argentina."Los cortes de luz eran un tema súper recurrente e instalado y una postal que se repite en los meses de calor", señaló Guerreiro en diálogo con Télam Radio respecto al disparador de la elaboración del libro que se comenzó mientras dictaba un taller de periodismo.Los dieciséis profesionales de la comunicación que llevaron adelante la investigación son procedentes de diversos universos, "algunos de agencia, revista, política, espectáculos, música; incluso gente que nunca había hecho una entrevista con un funcionario público", indicó la profesora.La diversidad de los periodistas colaboró en que "el libro cuente con una visión muy amplia, ya que los autores son personas que se manejaron con actitud de quién averigua y no de quien va a confirmar un prejuicio", destacó la editora.Entre los "responsables" con los que dialogaron los comunicadores se encuentran el ex ministro de Planificiación Julio De Vido, el actual ministro de Minería y Energía Juan José Aranguren, los presidentes de Edenor y Edesur, y decenas de protagonistas que dan su visión de los hechos, muchas veces contradictoria, y dejan en claro que no hay respuesta sencilla."Voltios no es un libro de periodismo urgente sino que se puede leer dentro de unos años, es entretenido, tiene crónicas intercaladas y los capítulos se pueden leer de manera individual", adelantó la periodista.