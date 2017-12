Un cardenal cercano a Francisco negó que reciba un sobresueldo de 35.000 euros

El cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, elegido por el papa Francisco para coordinar su grupo de asesores en la reforma de la Iglesia, negó que durante diez años haya cobrado un sobresueldo de 35.000 euros de parte de una universidad de su país, una denuncia publicada esta semana por una revista italiana."Los fondos no son girados a mi nombre sino al de la Arquidiócesis. Pueden consultar a los sacerdotes", aseguró el purpurado citado por la agencia católica Aciprensa, luego de que L'Espresso asegurara que recibía una suma de dinero extraordinaria todos los meses."Mensualmente me proporciona más o menos esa cantidad, con la cual pagamos la cuota de los seminaristas, ayudamos a construir y reparar los templos, y damos ayuda económica a los sacerdotes de las parroquias rurales", agregó el cardenal hondureño, coordinador del grupo de nueve purpurados creado por Jorge Bergoglio en 2013 para reformar la Iglesia, conocido como C9."Con esos fondos se ayudan a numerosos pobres que cada día vienen a buscar un auxilio", detalló Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, luego de que la revista italiana asegurara que fue una investigación pedida por el propio pontífice la que descubrió los pagos mensuales al purpurado.El dinero que recibe de la Universidad Católica de Honduras, continuó el Cardenal, también sirve para comprar "los vehículos de las parroquias y para pagar los gastos de salud de los sacerdotes, ya que ninguno de nosotros tiene sueldo".Según L'Espresso, sólo en 2015 Maradiaga recibió medio millón de euros de la institución educativa.A nivel oficial, el Vaticano se limitó a confirmar por medio del portavoz papal Greg Burke que hubo una investigación pedida por Bergoglio, pero no especificó si el pontífice aceptó las explicaciones de Maradiaga.La denuncia de la revista taliana se dio a pocos días de que el próximo 29 de diciembre Maradiaga cumpla 75 años, la edad en la que los religiosos con funciones en la Curia romana y en las diócesis deben presentar su renuncia.