La pirotecnia en las Fiestas: los números y los consejos a tener en cuenta

Qué hacer ante un accidente

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aconsejó:• En los casos en los que por usar pirotecnia cae fuego sobre la ropa, se lo debe sofocar envolviendo a la persona con una manta o haciéndolo rodar sobre el suelo.• La víctima no debe caminar y mucho menos correr, tras lo cual se aconseja lavar la zona lesionada con agua fría para calmar el dolor y colocar hielo envuelto en un lienzo para frenar la acción calórica.• No se deben colocar nunca cremas, pomadas, dentífrico ni ungüentos caseros sino que, según aconsejan los especialistas de la cartera sanitaria bonaerense, no hay que cubrir las quemaduras porque los vendajes se adhieren a la piel quemada y pueden profundizar las heridas.