Tute: "Un dibujo mío más que mover a la risa tiene intención de interrogar"

La entrevista con Tute arrancó más tarde de lo previsto, porque el tránsito -producto de las jornadas de la OMC- hizo que el cronista llegase casi una hora más tarde. Pero él no se preocupa. Su estudio es luminoso. Juan Matías Loiseau o Tute, como se lo conoce popularmente, cierra la puerta para comenzar la nota. Se nota su competencia lectora con solo intercambiar unas palabras. Lo novedoso de su perfil es la manera en que logró establecer un puente entre el humor gráfico, la literatura, el cine y la música.La habitación respira arte. Sobresalen cuadros y libros por doquier. El trabajo de Tute nace de su introspección y de su capacidad de observación: “Muchas veces siento que un dibujo más que tener la intención de mover a la risa tiene intención de interrogar, de formular una pregunta. Mi laburo, dentro y fuera del humor gráfico, es sobre dos paisajes: el que me rodea y el interno”.Más que del conocimiento, proviene de la inquietud. Soy un tipo muy inquieto. Es más, muchas veces me he encontrado con la falta de conocimiento. Entonces lo que hago es hacerlo de todas formas y aprender en el camino o hacerme de los conocimientos básicos y poder llevar a cabo mi plan.Y esto me pasó concretamente con el cine. Un día se me ocurrió una idea que no era para un poema, no era para un dibujo y tampoco era para una canción. Y yo no tenía idea de cine, porque siempre fui espectador. Entonces me metí a estudiar, hice un año de cine. Fui el mejor alumno, me sentaba primero y estaba con pibes mucho más jóvenes. Una vez que tuve esos rudimentos básicos que necesitaba, me armé un equipo de filmación y filmé un cortometraje.La realidad es que las ideas me aparecen un poco de sorpresa y yo soy un perseguidor de los deseos más que un tipo formado en múltiples campos.Son necesidades. Mirá hace poco hice una exposición que se llamaba "El universo Tute: 20 años de laburo" y al verlo todo plasmado resultó fácil ver los temas que sobresalen. Y esas son las obsesiones: el vínculo con la pareja, la religión, la existencia o no de Dios. Pero si tuviera que generalizar me enfoco mucho en el tema de los vínculos, de las conductas humanas. Ese es mi gran tema.Porque el psicoanálisis está muy presente en mi vida. En realidad funciona asi, todo lo que está muy presente en mi vida tarde o temprano aparece en mis dibujos. Y el psicoanálisis está en mi vida hace más de 20 años.¿Y por qué está en mi vida hace más de 20 años? Porque pertenece al universo de mis interesas y me parece una técnica fascinante. Freud me parece un genio que ha revolucionado la cultura occidental. Y porque el psicoanálisis me aportó una mirada distinta. Además, la situación de la terapia psicoanalítica es muy proclive para el humor. Esto de que haya un tipo sentado en una suerte de camita y que charlando estén solucionando asuntos importantes se presta mucho para el humor.La entrevista es descontracturada y sincera. Y un punto clave de la conversación es el tema de la muerte y en particular la de su papá, el dibujante Caloi: “Pienso incluso en la muerte y es un tema que nadie puede terminar de asumir pero que vengo laburando hace tiempo, sobre todo a partir de la muerte de mi viejo”.“Es muy difícil no solo por la muerte en sí misma que es muy abstracta como idea de un final sino con la idea del ¿final de qué? En este caso, el final de un padre, de un maestro, de una relación. Pero te digo esto y pienso ¿es el final del amor? ¡Claro que no! El amor continúa. El maestro continúa. En realidad, es el final de la cotidianidad".Son las dos cosas. Hay mucho de mi en todos los personajes y mucho de mi invención también. Pero Batu tiene muchas características del pibe que fui... sobre todo por ese poder que tiene su imaginación y que en general tienen todos los chicos.Los juegos de calle son juegos de mi infancia. Batu tiene un personaje que lo secunda que es Tútum, un perrito celeste, que anda en dos patas y es el más lírico e ingenuo de esos personajes. Yo siento que esa ingenuidad era la que yo tenía cuando era pibe.Si, en algún momento fue una carga. Pero más que por ser el hijo de Caloi, en realidad era la de tener mucha influencia de él, eso fue una carga. A mi viejo nunca lo sentí como una gran sombra o una carga. Es más, siempre fue un mascarón de proa o un faro para mi. Después, es cierto que fui tomando distintos caminos y en buena hora puede distanciarme estilísticamente de mi viejo para poder encontrar mis propios temas y mis propias obsesiones. Ese fue un gran alivio porque el peso que sentí fue el de tener mucha influencia de él. Me llevó años encontrar mi propia voz.De mi viejo tomé el amor por este oficio, por el dibujo. Yo de muy chiquitito quería ser dibujante como mi papá. Asi que de mi viejo tomo la admiración y querer seguir ese camino. Ya más grande se convierte en un maestro para mi y tomo muchas cosas, por ejemplo, la incorporación de la poesía dentro del humor gráfico. Yo creo que es una cosa que tomo de mi viejo.Quino me enseñó muchas cosas. Cómo contar, cómo ir llevando al lector. Quino es un genio en ese sentido, es como un director de cine. Él es como Alfred Hitchcock que te cuenta una historia y te va revelando cosas homeopáticamente para que vos vayas reconociendo lo que él quiere que vos reconozcas, en los tiempos en los que él quiere.Y de Fontanarrosa, el poder laburar -usando una metáfora futbolera-, poder resolver en una baldosa. Aprendí mucho de él en cuanto al cuadro diario. Que tenes una obligación y una necesidad de ser sintético y certero porque tenes un espacio muy limitado para producir el humor.